Adana'da silah tehdidiyle 3 kişinin cep telefonunu gasbeden 2 zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahla tehdit ettikleri 3 kişinin cep telefonlarını gasbeden 2 zanlı tutuklandı.

Adana'da silah tehdidiyle 3 kişinin cep telefonunu gasbeden 2 zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı2nın haberine göre; Koza Mahallesi'nde 6 Haziran'da Nurullah G. (28), Hüseyin T. (26) ve M.D. (16) motosikletli 2 kişi tarafından durdurulup tabancayla tehdit edilerek cep telefonları gasbedildi.

Ayrıca mağdurlardan Nurullah G'nin başına tabancanın kabzasıyla vurularak yaralandığı öğrenildi.

Mağdurların ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, art arda gerçekleşen gasp olaylarını aydınlatmak için geniş kapsamlı araştırma başlattı.

Bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, gasp olaylarının aynı kişilerce gerçekleştirildiğini belirledi.

Ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler Süleyman I. (26) ve Polat Y'yi (26) yakalamak için adreslerine baskın yaptı.

Bu sırada zanlılardan Polat Y, evinin damına çıkarak bitişikteki ikamete geçti.

Daha sonra zanlı buradan da diğer evlere geçerek kaçışını sürdürdü.

Ekipler, şüpheliyi girdiği 4'üncü evin banyosunda yakaladı.

Zanlının girdiği evdeki kadını da polislere yerini söylememesi için tehdit ettiği öğrenildi.

Ekipler, olayın diğer şüphelisi Süleyman I'yı da adresinde gözaltına aldı.

Süleyman I'nın evinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, kask ve mağdurlara ait olduğu değerlendirilen 3 cep telefonu ele geçirildi.

Bu arada, zanlılardan Polat Y'nin "hırsızlık" ve "yağma" gibi olaylardan 40, Süleyman I'nın da "uyuşturucu kullanmak" ve "yağma" gibi olaylardan emniyette 22 suç kaydının bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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