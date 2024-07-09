Adana’da sıva yaparken 6’ncı kattan düşüp, öldü

Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Site şantiyesinde sıvacılık yapan Mehmet Ali Soylu, isimli şahıs, 9 katlı apartmanın 6’ncı katında çalışırken dengesini kaybederek balkondan toprak zemine düştü.

Yaşanan kazanın ardından Soylu, ağır yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı sonrası şantiyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Soylu, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Ali Soylu’nun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.