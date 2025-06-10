Adana’da şok karar! Uyuşturucu tacirine rekor ceza

Kaynak: AA
Adana’da şok karar! Uyuşturucu tacirine rekor ceza

Adana’da uyuşturucu satmak suçundan yargılanan M.D, isimli kişinin davası karara bağlandı. Mahkeme heyeti M.D’ye uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 6 Mart 2024'te Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evinde poşet içine gizlediği 67,18 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, M.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.D, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 156 bin 200 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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