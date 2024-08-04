Adana’da sokaklar boş kaldı

Adana’da hava sıcaklığının artması ile birlikte vatandaşlar sokakları boş bıraktı. Hafta sonu tatilini fırsat bilenler yaylalara çıkarken bazıları da denize gitti. Böylece kentin en işlek caddeleri boş kaldı.

Boşalan caddelerde trafik ve gürültü kirliliğinin azaldığına vurgu yapan vatandaşlar ise duydukları memnuniyeti aktardı.



"KENT ÇOK BOŞ, ÇOK SICAK"

Arkadaşlarıyla hafta sonunu fırsat bilerek dolaşmaya çıktığını belirten Ulaş Mut "Arkadaşlarımızla hafta sonu diye dışarı çıkmıştık. Ama çok sıcak. Bir yer bulduk, gölgede bekliyoruz. Dayanamadık eve döneceğiz şimdi. Kent de çok boş, çok sıcak. Özellikle hafta sonları zaten çok boşalıyor çünkü Mersin tarafına doğru bir akış oluyor. Ayrıca çok fazla araba var. Çok fazla trafik oluyor. Bugün alışılmışın aksine çok daha sakin" şeklinde konuştu.