Adana'da sulama kanalından can verdi

Adana'nın Çukurova ilçesindeki Beyazevler Mahallesi'nde, saat 16.00 civarında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir genç, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla sulama kanalına girdi.

Üç arkadaştan biri, bir süre sonra çırpınarak yardım istedi. Diğer iki arkadaş, sudan çıkarak polise haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Su Altı Grup Amirliği ekipleri, kanalda arama çalışması başlattı. Dalgıç polisler, gencin cansız bedenini kanala girdiği noktadan 2 kilometre uzaklıkta buldu.

Gencin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, iki arkadaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.