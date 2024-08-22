Adana'da Suriyelilere ait salça tesisi böyle görüntülendi. Acaba hiç vergi verdiler mi?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Adana'da Suriyelilere ait salça tesisi böyle görüntülendi. Acaba hiç vergi verdiler mi?

Adana'da Suriyelilere ait salça üretimi yapan bir tesis yasal düzenlemelerden ve hijyenden uzak görüntüsüyle büyük tepki çekti.

Adana'da Suriyelilere ait salça üretimi yapan bir tesis, hijyenden kurallarından uzak ve yasal düzenlemelerden bihaber olduğu görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü vatandaş tarafından büyük tepki topladı.

Suriyelilere ait salça üretimi yapan bir tesisin görüntüleri, adeta Hint sokak lezzetlerini aratmayacak türden.

Sosyal medyada paylaşılan salça fabrikasında, insan sağlının adeta hiçe sayıldığı, hijyenden kurallarından uzak ve yasal düzenlemelerden bihaber olduğu görüldü.

X hesabından görüntüleri paylaşan ve bu duruma isyan eden bir kullanıcı şu soruları sorarak adeta Suriyelilere göz yumulmasına tepki gösterdi: Bu sefer Suriyelilere ait bir tesis, Adana. Salça yapıyorlar. Tekrar soralım, yasal düzenlemelere uyuyorlar mı?

- Üretim izni?
- Gıda güvenliği kuralları?
- Sertifikasyon?
- Etiketleme ve ambalajlama?
- Vergi ve ruhsat yükümlülükleri?
- Üretim yerinin denetimi?

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