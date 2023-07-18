Adana'da termometreler 52 dereceyi gösterdi

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da termometreler 52 dereceye ulaştı. Gençler, sulama kanalında ölümüne serinliğe devam ederken besiciler ise koyunlarını soğuk suyla yıkayarak serinletti.

KAYNAK: İHA
Adana'da termometreler 52 dereceyi gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte sıcaklık gölgede 42,2 derece olarak ölçülürken park ve bahçelerdeki termometreler 52 dereceye ulaştı. Gençler sıcak hava dalgasından kurtulmak için sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.

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"BEN YANACAĞIMA LASTİKLER YANSIN"

Her yıl onlarca gencin boğulduğu kanalda ölümüne serinliğe atlayan çocuklar pes dedirtti. Bazı çocukların suya atlarken söyledikleri, "Seni çekeceğime el freni çekerim. Ben yanacağıma lastikler yansın" gibi cümleler ise güldürdü.

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KOYUNLARA ÖZEL BUZLU SU

Adanalı besici Zafer Oğuz ise sıcaktan etkilenen koyunları için çareyi buzlu suda buldu. Hayvanlarının içtiği suya buz karıştıran Oğuz, ayrıca hortumla hayvanlarını adeta tek tek yıkadı. Yıkanan koyunlar daha sonra buzlu su içti.

Üretici Zafer Oğuz, "Son 1 haftadır sıcaklıklar inanılmaz derecede arttı. Öncelikle çatıdaki çinkoyu söktürdüm. Sonra da günde 2-3 kez hayvanları yıkatmaya başladım. Yoksa hayvanlar burada sıcaktan çatlayarak ölür. Sıcaklarla bu şekilde başa çıkıyoruz" diye konuştu.

Birçok besicinin bu uygulamayı yaptığını anlatan Oğuz, "Ben yıllardır böyle bir sıcak görmedim. İlk kez bu sene çatıdaki çinkoyu sökmek zorunda kaldım. Bütün meslektaşlarım şuanda hayvanlarını yıkıyor. Eğer yıkayıp hayvanları serinletmezlerse hayvanlar ölür. Dışarıda insanlar zor duruyor. Bu hayvanlar ne yapsın. Onlara bakmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

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