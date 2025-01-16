Adana’da TIR ırmağa düştü! 2 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana’da TIR ırmağa düştü! 2 kişi yaralandı

Adana’nın Feke ilçesinde bir TIR sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek ırmağa düştü. TIR’da bulunan iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Yeşilvadi Mahallesi Tırtat mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Ramazan Yıldız yönetimindeki 68 ER 852 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ırmağa düştü.

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Tırda bulunan iki kişi yaralandı. Kazayı görenler 112 acil çağrı merkezini arayarak bilgi verdi. Kaza yerine itfaiye ve AKOM ekipleri gelerek araca sıkışan şoför Ramazan Yıldız'i kurtardı. Kazada yaralanan Ramazan Yıldız ve ismi öğrenilemeyen şahıs hastaneye kaldırıldı. Kaza ile Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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