Adana’da torbacılara şafak operasyonu! 35 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana’da torbacılara şafak operasyonu! 35 gözaltı

Adana polisi, sokak torbacılarına yönelik düzenlediği şafak operasyonunda 35 kişi gözaltına aldı. 35 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen baskında zanlılara ait yerlerde yapılan aramada bin 86 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerini şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda torbacı diye tabir edilen 35 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Söz konusu satıcıların evlerinde yapılan arama çalışmalarında bin 86 uyuşturucu hap, 219,30 gram bonzai, 36,92 gram metamfetmin, 0.71 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemi tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken 30'u tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Adana’da torbacılara şafak operasyonu! 35 gözaltı

Adana’da torbacılara şafak operasyonu! 35 gözaltı

Adana’da torbacılara şafak operasyonu! 35 gözaltı

Adana’da torbacılara şafak operasyonu! 35 gözaltı

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