Adana'da trafik kazası: 1 öldü, 1 yaralı

Alınan bilgiler kapsamında olay, sabah saat 05.00 sularında Kazım Karabekir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Yüreğir Devlet Hastanesi kavşağında yaşandı.

İddialara göre, Serdar N. kullanımındaki otomobil, kavşakta sürücüsü belli olmayan bir başka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Olay yerine gelen çok sayıda ekip sürücü Serdar N.'nin olayda yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis çevrede gerçekleştirdiği incelemede kaza sırasında araçta yer alan bir başka şahsın da olay yerini terk ettiğini belirledi.