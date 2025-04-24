Adana'da turfanda patates hasadı başladı: 20 TL’ye satılıyor

Adana, Türkiye’nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olarak turfanda patates hasadına başladı. Sabahın erken saatlerinde tarlalara gelen işçiler, traktörle çalışan söküm makinesiyle toprak altından çıkarılan patatesleri büyüklüklerine göre ayırıp çuvallara doldurdu. Kamyonlara yüklenen patatesler, sofralarda yerini almak üzere Türkiye’nin çeşitli illerine gönderildi. Turfanda patatesin tarlada 20 TL’den alıcı bulduğu belirtildi.

HASAT 25 GÜN GECİKTİ

Yüreğir ilçesi Esenler Mahallesi’nde patates hasadını yerinde inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, bu yıl Şubat ayındaki zirai don nedeniyle hasadın 25 gün geciktiğini ifade etti. Kökçüoğlu, “Don olayından sonra çiftçilerimiz gerekli bakımı yaptı ve bunun sonucunu bugün tarlalarımızda görmek bizleri mutlu ediyor. Don afetinde patateste yüzde 20 hasar tespit etmiştik, ancak tarlada bu oranı yüzde 10-15 seviyesinde görmek bizi sevindirdi. İlimizde Tarımsal Üretim Planlaması kapsamında patates üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 70 bin dekar alanda patates üretmeyi hedeflemiştik. Saha çalışmalarımızda da bu alanda üretim yapıldığını gözlemliyoruz. Ülkemizin patates ihtiyacını turfanda olarak Adana’dan, ardından diğer illerimizden karşılayarak sorunsuz ve yeterli üretim yapacağımıza inanıyorum.” dedi.

Kökçüoğlu, Adana’da sadece sofralık ve sanayi amaçlı değil, Tufanbeyli ilçesinde tohumluk patates üretimi de yapıldığını vurgulayarak, “Çiftçilerimiz üretiyor, ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Emeklerine sağlık, bereketli bir hasat sezonu olsun.” şeklinde konuştu.

Patates üreticisi Muzaffer Turgut ise zirai don nedeniyle hasadın biraz geciktiğini, ancak verimin iyi olduğunu belirtti. 2024’te Adana’da 78 bin dekar alana patates ekilmiş ve 318 bin ton üretim gerçekleşmişti. Bu yıl geç başlayan patates hasadının Mayıs ayı ortalarına kadar devam etmesi bekleniyor.