Adana’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHA
Adana’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 1,11 gram esrar, 0,56 gram sentetik kannabinoid, 3 sentetik ecza, 0,32 gram lyrica tozu ve 0,36 gram metamfetamin ele geçirildi. Ev sahibi Eşref T., gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ayrıca ekipler merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’nde de bir eve düzenledikleri operasyonda 23 pakette 21,18 gram esrar ele geçirdi. Ev sahibi Yaşar D., gözaltına alındı.

Yaşar D. ve Eşref T., sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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