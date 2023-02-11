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  • Adana’da yıkılan 14 katlı apartmanın müteahhidi baba oğul yurt dışına kaçtı. Yaklaşık 50 kişiye mezar oldu

Adana’da yıkılan 14 katlı apartmanın müteahhidi baba oğul yurt dışına kaçtı. Yaklaşık 50 kişiye mezar oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana’da saniyeler içinde yerle bir olan binalar arasında yer alan Hasan Alpargün apartmanının müteahhit firması Alpargün İnşaat’ın sahibi baba Hasan Alpargün ve oğlu Hasan Can Alpargün’ün, deprem günü apar topar Kıbrıs’a kaçtığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 03:19
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Adana’da yıkılan 14 katlı apartmanın müteahhidi baba oğul yurt dışına kaçtı

Adana’da yıkılan 14 katlı apartmanın müteahhidi baba oğul yurt dışına kaçtı. Yaklaşık 50 kişiye mezar oldu
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde 14 katlı Hasan Alpargün apartmanı da depremde kağıt gibi yıkılan binalar arasında yer aldı.

Cumhuriyet'ten Kardelen İnce'nin haberine göre; yaklaşık 50 yurttaşın yaşamını yitirdiği binanın müteahhit firması Alpargün İnşaat’ın sahibi baba Hasan Alpargün ve oğlu Hasan Can Alpargün’ün yakınları, ikilinin deprem günü apar topar Kıbrıs’a kaçtığını ifade etti.

‘DEPREME DAYANIKLILIK’ DİYE PAZARLAMIŞTI

Hasan Can Alpargün’ün 7 yıl önce verdiği röportajda aile şirketi olduklarını aktarırken yapılan binaları da, "Projelerde her şeyden önce dikkat ettiğimiz şey güvenilirlik ve depreme dayanıklılık" sözleriyle pazarlamıştı.

Şirketin genç patronu bir reklam çalışması olarak verdiği röportajda “Sıra dışı bir mimar, Hasan Can Alpargün” diye anlatılmıştı. İnşaat şirketinin internetteki sayfasına ise girilemiyor.

Öte yandan 2020 yılında 'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı yarışmaya katılan Hasan Can Alpargün, programdaki tavırları nedeniyle de oldukça eleştirilmişti.

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