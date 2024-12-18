Adana'da yolcunun bagajından 40 tane tabanca çıktı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente çok sayıda ruhsatsız tabanca getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti. Ekipler, S.A.'nın yolculuk yaptığı otobüsü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldı.

Seyhan ilçesinde durdurulan otobüste yapılan aramada, S.A.'nın bagajdaki kolisinin içinde 40 ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınan S.A., emniyetteki sorgusunda silahların kendine ait olmadığını, para karşılığı taşıdığını öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Silahlarsa inceleme için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.