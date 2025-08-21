Adana’daki kızının yanından Ordu’ya dönen kadın kazada hayatını kaybetti

Ali YAZAN - ORDU/ YENİÇAĞ

Hatay’dan Giresun’a gitmekte olan ve içinde 44 yolcu bulunan otobüsün sürücüsü, direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta refüjdeki ağaçlara çarptı ve yaklaşık 200 metre sürüklendi.

Kazada 41 yaşındaki Tülay Sökmen hayatını kaybederken, 13 yolcu da yaralanarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ordu’nun Gülyalı ilçesi Hoşköy Mahallesi’nden olduğu öğrenilen Sökmen’in, Adana’daki kızının yanından memleketine dönmekte olduğu belirtildi.

Cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılan Tülay Sökmen’in yakınları, haberin ardından Kayseri’ye gitti. Cenazenin işlemlerin tamamlanmasının ardından Ordu’ya getirilerek Gülyalı Hoşköy Mahallesi’nde yarın son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

Kaza haberini alan çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi olay yerine intikal ederken, yaralılar hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve olayın detayları araştırılıyor.