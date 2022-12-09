Gribe doğal çözüm: Grip macunu. Adanalı aktar üretti

Son zamanlarda grip vakaları arttı. Adana’da bir aktar “çörek otu, zencefil, zerdaçal, karabiber, harnup tozu ve bal” kullanarak yaptığı 'grip macunuyla' çözüm üretti.

İHA’nın haberine göre, Adana’da aktar Halit Asrağ gribin etkisini azaltan boğaz ağrısını gideren, nefes açan doğal ilaç yaparak gribe karşı çözüm üretti.

Asrağ’, çörekotu, zencefil, zerdaçal, karabiber, harnup tozu ve bal ile yaptığı ve adına “grip macunu” dediği doğal ilacı önce kendisi ve ailesine kullandırıp daha sonrada satışa çıkardı.

Yaptıkları doğal grip macununu sattıklarını ve müşterilerinin de çok memnun kaldığını belirten aktar Halit Asrağ,"Karışımı önce kendimizi için yaptım. Baktım etkili oluyor dükkanıma da koyarak satmaya başladım. Bu karışım grip, bronşit ve öksürüğe çok iyi geliyor.

Biz bu işin içindeyiz, zaten hazırladığımız karışımı kendimiz de kullanıyoruz. Bu karışımı yediğiniz zaman boğazınızda bir rahatlama olur ve nefesinizi açar. Artık insanlar bitkiye yöneliyor. Günde 100-200 adet arası satıyoruz, bu ürünü alan tekrar gelip alıyor” dedi.