Adanalı'nın Pınar’ıydı! Tuğçe Özbudak son haliyle tanınmaz hale geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Türk televizyonlarının efsane dizilerinden Adanalı’da ‘Pınar’ karakteriyle hafızalara kazınan Tuğçe Özbudak, yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu.

Estetik müdahalelerle tamamen farklı bir görünüme bürünen Özbudak, oyunculuk kariyerine de veda etti. Ünlü ismin son halini gören hayranları, onu tanımakta zorlandı.

8i.webp

SON HALİ OLAY OLDU

Bir döneme damga vuran Adanalı dizisinde Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt, Selin Demiratar ve Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşan Tuğçe Özbudak, son görüntüsüyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

“Hiçbir şey yaptırmasam da değişirdim” diyen Özbudak, estetik uygulamalarla adeta başka birine dönüştü.

pop.webp

TANINMAZ HALE GELDİ

“Estetik yaptırdığımı saklamıyorum. Burun, dudak, çene dolgusu ve botoks yaptırdım” açıklamasıyla değişimini açıkça paylaşan Özbudak’ı görenler, onu tanımakta güçlük çekti.

Oyunculuğu bıraktıktan sonra hayatını değiştiren Özbudak, şu anda gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteriyor. Sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflara, “Kendine ne yapmış?”, “Hiç tanıyamadım”, “Tamamen farklı biri olmuş” gibi yorumlar yağdı.

8u.webp

o0.webp

8u-001.webp

ki.jpg

kik.jpg

olo.jpg

