Adanalı'nın Pınar’ıydı! Tuğçe Özbudak son haliyle tanınmaz hale geldi

Estetik müdahalelerle tamamen farklı bir görünüme bürünen Özbudak, oyunculuk kariyerine de veda etti. Ünlü ismin son halini gören hayranları, onu tanımakta zorlandı.

SON HALİ OLAY OLDU

Bir döneme damga vuran Adanalı dizisinde Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt, Selin Demiratar ve Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşan Tuğçe Özbudak, son görüntüsüyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

“Hiçbir şey yaptırmasam da değişirdim” diyen Özbudak, estetik uygulamalarla adeta başka birine dönüştü.

TANINMAZ HALE GELDİ

“Estetik yaptırdığımı saklamıyorum. Burun, dudak, çene dolgusu ve botoks yaptırdım” açıklamasıyla değişimini açıkça paylaşan Özbudak’ı görenler, onu tanımakta güçlük çekti.

Oyunculuğu bıraktıktan sonra hayatını değiştiren Özbudak, şu anda gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteriyor. Sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflara, “Kendine ne yapmış?”, “Hiç tanıyamadım”, “Tamamen farklı biri olmuş” gibi yorumlar yağdı.