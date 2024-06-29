Adana'yı karıştıran 'sapık' ilanı

Seyhan ilçesinin merkezinde yer alan Reşatbey Mahallesi'nde, Girne Bulvarı üzerinde meydana gelen bir olayda, tanımlanamayan bireyler tarafından çeşitli aydınlatma direkleri, trafik levhaları ve otobüs duraklarına, üç yaşındaki bir çocuğa saldırı gerçekleştirdiği iddia edilen bir erkeğin fotoğrafının bulunduğu afişler asıldı.

Afişlerde, "3 yaşındaki çocuğa saldırıda bulundu. Görenler polise haber versin. Herkesin haberi olsun, sapıktır" ifadelerine yer verildi. Olay yerindeki afişlerle karşılaşan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazıları bu afişlerin fotoğraflarını çekerek sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

"GERÇEKTEN ÇOK ACI"

İlanın ortaya çıkmasıyla şoke olan yerel sakin Münirek Gök, yaşananları 'iğrenç' olarak nitelendirdi. Gök, bu tür olayların sıkça karşılaşılan durumlar olduğunu ve derinlemesine incelenmesi gerektiğini belirtti. Gök, "Bu kesinlikle kabul edilemez bir durum, ancak burada mağdur olan insanlar da olabilir. İnsanlar bazen ne yaptıklarını anlamadan hareket edebiliyorlar." Eğer iddialar doğruysa, bu durumun gerçekten üzücü olduğunu ifade eden Gök, çocukların toplumun en değerli varlıkları olduğunu ve umarım böyle bir durumun gerçekleşmediğini dile getirdi.