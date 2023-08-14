Adana'yı vuran Basra sıcakları telefonları bile bozdu

Basra sıcak hava dalgasının etkisinde olan Adana'nın Kozan ilçesinde telefonlar çalışamaz duruma gelirken, kentliler "İlk kez böyle sıcak görüyoruz" dedi.

KAYNAK: İHA
Adana'yı vuran Basra sıcakları telefonları bile bozdu

Türkiye'nin pek çok noktasını etkileyen aşırı sıcaklar 'yaz sıcaklarıyla meşhur' Adanayı da ciddi oranda etkiledi.

Vatandaşlar sokağa çıkamazken, cep telefonları bile sıcaktan çalışamaz duruma geldi.

Kozan'da, Meteoroloji'nin uyarı verdiği aşırı sıcaklar ilçede yoğun olarak hissedilmeye başlandı.

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Kozan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede sık sık vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyarırken, sokak hayvanları için de ev ve iş yerleri önüne su bırakılmasını istedi.

İlçede sokak hayvanları çeşmelerden su içerek kendini serinletmeye çalışırken, telefonlar ise sıcaklar nedeniyle geçici süre kapandı.

İlçe sakinleri ilçedeki parklarda ağaç gölgesinde serinlemeye çalışırken, bu güne kadar böyle sıcak yaşamadıklarını, sokağa çıkmanın tehlikeli olduğunu bildikleri halde serinlemek için ağaç gölgesine geçtiklerini söyledi.

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