Adapazarı’nda balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde babaannesinin Hasırcılar Caddesi üzerinde bulunan üçüncü kattaki evinin balkonundan yere düşen Hasan Hüseyin Abdullah ağır yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hasan Hüseyin Abdullah, Taşkısığı Mahallesi Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Küçük çocuktan geriye ise fotoğrafları kaldı.