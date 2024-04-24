Aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener özel kalemiyle AVM gezerken görüntülendi

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Aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener özel kalemiyle AVM gezerken görüntülendi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Özel Kalem Küdürü Esma Bekar ile AVM’de gezerken görüntülendi. Akşener, daha önce 27 Nisan’da yapılacak olan genel başkan seçimlerinde aday olmayacağını açıklamıştı.

31 Mart Yerel Seçimlerinden hezimetle ayrılan İYİ Parti’de istifa çağrılarından sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, patisini Olağanüstü Kurultay’a götürme kararı aldı.

Akşener’in kararı sonrası, İYİ Parti Ankara Milletvekili ve Grup Başkanvekili Koray Aydın, İYİ Parti meclis grubu başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Göç Politikaları Başkanı Mehmet Tolga Akalın ve İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, İYİ Parti Genel Başkan adaylığını açıkladı.

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27 Nisan Cumartesi günü 'ATO Congresium'da gerçekleştirilecek olan genel başkanlık seçimlerinde hangi adayın İYİ Parti’nin yeni genel başkanı olacağı merak konusu oldu.

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AKŞENER GEZİYE ÇIKTI

İYİ Parti’de genel başkanlık yarışı yoğun bir şekilde devam ederken, 27 Nisan’da yapılacak olan Olağanüstü Kurultay’da aday olmayacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Özel Kalem Müdürü Esma Bekar ile AVM’de gezerken görüntülendi.

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DELEGEERİ ARADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Akşener’in özel kalemi, kurultay kararının alındığı ilk günlerde Akşener’in talimatı doğrultusunda delegeleri arayarak adaylardan birisine oy istediği iddia edilmişti.

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