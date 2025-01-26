Adaya erken veda etmişti! Kaan Kazgan'dan 'Survivor' açıklaması

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Adaya erken veda etmişti! Kaan Kazgan'dan 'Survivor' açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Survivor'a veda eden yarışmanın iddialı isimlerinden MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan, erken vedasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hazırlanmadan yapabileceğini düşündüğünü söyleyen Yazgan, hayranlarından özür diledi.

Survivor 2025 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın iddialı isimlerinden MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan geçtiğimiz günlerde Survivor'a veda etmişti. Kaan Kazgan erken vedasıyla ilgili açıklama yaptı.

kaannnn.webpSurvivor'a 19 Ocak 2025 akşamı Kaan Kazgan veda etmişti. Kazgan'ın erken vedası sosyal medyada gündem olmuştu

Survivor fragmanında rakiplerine iddialı sözlerle meydan okuyarak "Şov başlasın" diyen Kazgan erken vedasıyla ilgili açıklama yaptı.

survivorrrrr.jpgHAYRANLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Hazırlanmadan yapabileceğini düşündüğünü söyleyen Kazgan, ancak bunun olmadığını belirterek hayranlarından özür diledi.

Kazgan şu paylaşımından şu ifadelere yer verdi;

"Benden yoğun beklentisi olan kişileri hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim. Hazırlanmadan yapabileceğimi düşündüm ama olmadı. Umarım önümüzdeki yıl hazırlanarak gerçek halimi herkese göstereceğim. Survivor kendi branşında kim olduğunun önemi olmayan, kendi içinde hazırlığı sonuna kadar hak eden gerçekten zor bir yer. Bu süreçte çok güzel insanlar tanıdım. Hem Acun Medya’da çalışan her bir kişiye hem de yanımda olan herkese teşekkür ederim. Gerçek beni biraz olsun görebildiyseniz ne mutlu bana."

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