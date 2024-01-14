Adaylarını açıklayan Gelecek Partisi'nde İstanbul ve Ankara sürprizi

Yerel seçimlere az bir zaman kala siyasi partilerin aday belirleme süreçleri de hızlanıyor. İktidar ve muhalefet kanadından birçok il ve ilçe belediye başkanlığı düzeyindeki adaylar peş peşe açıklanırken Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlığında bulunduğu Gelecek Partisi de adaylarını duyurdu.

Gelecek Partisi, yerel seçimler için 72 il ve ilçede çıkardığı adayları açıkladı.

Bugün adaylarını açıklayan Gelecek Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde aday çıkarmadı.

İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyesinde aday gösteremeyen partiden bu illerde kimi destekleyeceklerine dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Gelecek Partisi, 9 askerin şehit olması sebebiyle lansman yapılmadığını belirtti.

Ankara'da bir ilçede İstanbul'da 6 ilçede aday çıkaran Gelecek Partisi'nin aday listesi şöyle: