Adaylık başvurusu yapan Binali Yıldırım’a kötü haber. Erdoğan kararını verdi

AKP Genel Merkezi’nde, daha önce alınan kararla 24., 26 ve 27. dönemi kapsayacağı açıklanan “üç dönem kuralının”, milletvekili listeleri hazırlanırken kesin olarak uygulanacağı görüşü hakim.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, partinin üç dönem kuralına takılan önemli isimleri arasında Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bülent Turan ve Yılmaz Tunç; AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mehmet Özhaseki , Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli ve Vedat Demiröz yer alıyor. Kuralın istisnasız uygulanması halinde parti vitrininde yer alan pek çok önemli isim, Meclis dışında kalmış olacak.

ERDOĞAN KARARINI VERDİ

Edinilen bilgiye göre çarşamba günü yapılan grup toplantısının ardından Erdoğan, partisinin grup başkanvekilleriyle kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Burada Erdoğan’ın kurmaylarına listeleri hazırlarken üç dönem kuralını uygulayacağını söylediği bunun üzerine bazı grup başkanvekillerinin Erdoğan’a “O zaman adaylığa niye müracaat ettik?” diye sorduğu öğrenildi. Erdoğan’ın ise buna karşılık olarak “Yine topu bana attınız” diye espri yaptığı kaydedildi.