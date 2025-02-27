Adaylıktan çekilen Dursun Çiçek'ten flaş açıklama! 'Mansur Bey'e sözü vermişler'

Dursun Çiçek, katıldığı tv100 yayınında CHP yönetiminin ön seçim için sözler verildiğini söyledi.

CHP'nin ön seçim tarihi 23 Mart yaklaştıkça cumhurbaşkanı adayını tartışmaları da artıyor. Eşinin rahatsızlığını gerekçe göstererek adaylıktan çekilen Dursun Çiçek canlı yayında bir iddiada bulunarak CHP Genel Merkezi'nin, İmamoğlu'nun karşısına "ikinci bir aday çıkmaması için" Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a söz verdiğini söyledi.

Aday olma ve çekilme sürecini anlatan Dursun Çiçek'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

'BU GENEL MERKEZİN ALDIĞI BİR KARAR'

Çiçek "Burada 2 temel düşünce var. Birincisi tek adayla referandum şeklinde gidip ön seçimden tek aday çıkarmak. Mansur Bey’ bir söz verilmiş, ikinci bir aday ön seçimde istenmiyor. Yani Mansur Yavaş istemediği için 2. bir aday çıkmayacak diye söz verilmiş. Bu Genel Merkezin aldığı bir karar." diye konuştu.

DURSUN ÇİÇEK: 23 MART'TA OY KULLANMAYACAĞIM

Dursun Çiçek ayrıca, şu haliyle ön seçimde oy kullanmayı düşünmediğini belirterek "Sayın Kılıçdaroğlu’nun tek aday olduğu ve benimde milletvekili olduğum dönemde oy kullanmaya gitmedim. Ben tek adaylı seçimde oy kullanmam, seçeneğim yok dedim. Aynı noktayım. Yönteme itiraz olarak sandığa gitmeyi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.