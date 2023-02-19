19 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

ADD, deprem bölgesinde

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, Genel Başkan Yardımcısı Safa Yenice ve Genel Sayman Basri Gürsoy önceki gün deprem bölgesine gitti. 

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 11:51
Takip Et

ADD, deprem bölgesinde

ADD, deprem bölgesinde
+
Aa
-

10 ili yıkan depremde ölü sayısı 40 binin üzerinde. Arma kurtarma çalışmaları bu akşam (depremin ardından 14. gün) sona eriyor.

Hatay Dörtyol’da Genel Başkan Yardımcısı ve Bölge Sorumlusu Özgür Çınar, Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sedat İskenderoğlu ve ADD Payas Temsilcisi Faruk Soysal ile bir araya geldi. Afet sonrasında yapılan yardımlar ve bölgede ihtiyaç duyulanlar hakkında bilgi aldı. 

ADD yöneticileri, Hatay’ın Payas, Karaağaç, Arsuz, Harbiye, Kırıkhan, Defne, Belen, Samandağ ve İskenderun ilçelerinde de şube başkanları, üyeler ve depremzedelerle görüştü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
1
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
2
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
3
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
4
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
5
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
6
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
7
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Serdar Dursun'dan rekabet mesajı: Çalışmaya devam edeceğim
﻿Serdar Dursun'dan rekabet mesajı: Çalışmaya devam edeceğim
﻿Serdar Dursun'dan rekabet mesajı: Çalışmaya devam edeceğim
﻿Rüyada komada olmak ne demek? Rüyada koma halinde olmak neye işaret?
﻿Rüyada komada olmak ne demek? Rüyada koma halinde olmak neye işaret?
﻿Rüyada komada olmak ne demek? Rüyada koma halinde olmak neye işaret?
﻿13 aylık 'Hatay 15'in ailesi aranıyor
﻿13 aylık 'Hatay 15'in ailesi aranıyor
﻿13 aylık 'Hatay 15'in ailesi aranıyor
﻿Babasını öldürüp kayıp ihbarı yaptı 
﻿Babasını öldürüp kayıp ihbarı yaptı 
﻿Babasını öldürüp kayıp ihbarı yaptı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.