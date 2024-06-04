Adele konser esnasında seyircisini azarladı: Sen aptal mısın?

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Adele konser esnasında seyircisini azarladı: Sen aptal mısın?

Adele, Las Vegas'taki konseri esnasında homofobik bir söylemde bulunan seyircisine tepki gösterdi.

Grammy ödülllü şarkıcı Adele, Las Vegas'taki Caesars Palace'ta verdiği konserde bir seyircisini azarladı.

36 yaşındaki İngiliz şarkıcı, 'Adele ile Hafta Sonları' adlı konser serisine katılan bir seyircinin "Onur Haftası berbat!" diyerek yaptığı homofobik çıkışının ardından seyircisine tolerans göstermedi.

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Adele, seyirciye LGBTİ+ topluluğunu savunan bir karşılık verdi.

Adele, homofobik söylemde bulunan kişiye "O neydi? Az önce 'Gururun berbat olduğunu mu söyledin?'' diye sordu.

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Kalabalık onu alkışlarken konuşmaya devam eden ünlü şarkıcı, "Gösteriye gelip sadece Onur Haftası’nın berbat olduğunu mu söyledin? Aptal mısın? Bu kadar saçmalama. Söyleyecek güzel bir şeyin yoksa çeneni kapat, tamam mı?" diyerek sözlerini noktaladı.

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