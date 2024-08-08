Adeleke'den tarihi başarı

Yarışın son düzlüğüne girilirken, Rhasidat Adekele'nin 400 metre finalinde yarışacağı kesindi ancak uyarı işaretleri çoktan başlamıştı.

Bahreynli Salwa Eid Naser'in önündeki açık ara farkla önde olan Adeleke, formunu kaybetmeye başladı ve bitiş çizgisini ikinci sırada geçti.

Bu başarı ona Olimpiyat sprint finaline çıkan ilk İrlandalı kadın olma unvanını da kazandırdı. Ancak Dublin doğumlu 21 yaşındaki sporcu o noktada yarışının planlandığı gibi gitmediğini açıkça biliyordu. Hiçbir kutlama belirtisi göstermeden çıkış rampasına doğru ilerledi ve yol boyunca defalarca durup oturdu.

İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Heather Boyle, Adeleke'nin sadece efor sarf ederken çektiği acıdan muzdarip olduğunu, öncesinde herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini ve şimdilik en azından Cuma günü finalde yerini alamayacağından korkmak için bir neden olmadığını açıkladı.

Adeleke'nin Cuma günü yapılacak finalden önce en iyi formunu yakalayıp yakalayamayacağı ise büyük bir soru işareti: Haziran ayında Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı gümüş madalya ile birlikte kırdığı 49.07 saniyelik İrlanda rekoru, onu kesinlikle madalya yarışına sokacak.