Adem Büyük geri dönüyor. İşte yeni takımı

Usta golcü Adem Büyük sahalara geri dönüyor. Adem Büyük'ün imza aşamasına geldiği ortaya çıktı.

Adem Büyük geri dönüyor. İşte yeni takımı

Geçen sezonu Manisa FK'da geçiren, bir süredir kulüpsüz olan, futbolu bırakabileceği de ileri sürülen Adem Büyük geri dönüyor.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluğu hedefleyen İzmir'in köklü kulübü Karşıyaka'nın Adem Büyük'le anlaştığı, imza töreninin yarın yapılacağı öğrenildi.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Adem Büyük, özellikle Malatyaspor formasıyla büyük başarılara imza atmış, 2 yıl önce Süper Lig'de 34 maçta 17 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Adem Büyük'ün Manisa'dan ayrılmasının ardından tek başına çalışmalarını sürdürdüğü, bu nedenle de oynamaya hazır olduğu bildirildi.

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