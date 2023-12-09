Kadınların korkulu rüyası olan adet sancısı çözüm önerileri geliyor... Peki, adet sancısına ne iyi gelir? Adet sancısını geçiren rahatlatıcı egzersizler nelerdir?
İşte detaylar…
ADET SANCISINA NE İYİ GELİR?
- Doğal bitkisel çaylar:
Papatya, rezene, ıhlamur, zencefil ve tarçın gibi bitkiler, ağrıyı dindirmeye ve rahatlamaya yardımcı olur. Bu bitkilerden birkaçını karıştırarak veya tek başına demleyerek içebilirsiniz.
- Sıcak su torbası
Karın alt bölgesine sıcak su torbası yerleştirmek, kasları gevşeterek ağrıyı hafifletebilir. Sıcak su torbasını 15-20 dakika boyunca tutabilirsiniz.
- Ağrı kesici ilaçlar
İbuprofen ve parasetamol gibi ilaçlar, iltihaplanmayı azaltarak ve ağrı eşiğini yükselterek adet ağrılarını gidermeye yardımcı olabilir. Ancak bu ilaçları doktorunuza danışmadan kullanmamalısınız.
- Egzersiz
Egzersiz yapmak, kan dolaşımını artırarak ve endorfin salgılayarak adet ağrılarını azaltabilir. Hafif ve orta şiddette egzersizler, özellikle yoga, pilates ve yürüyüş, adet ağrıları için faydalıdır.
- Vitamin ve mineral alımı
Antiinflamatuar, omega-3, B1 ve B6, magnezyum gibi vitamin ve mineraller, adet ağrılarını önlemeye veya hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu vitamin ve mineralleri, fındık, ıspanak, avokado, portakal gibi besinlerden alabilirsiniz.
- Lifli gıdalar
Muz, yulaf, elma, armut gibi lif açısından zengin meyve ve tahıllar, bağırsak hareketlerini düzenleyerek ve şişkinliği azaltarak adet ağrılarını hafifletebilir.
- Probiyotikler
Kefir, yoğurt, turşu gibi probiyotik içeren gıdalar, bağırsak florasını iyileştirerek ve bağışıklık sistemini güçlendirerek adet ağrılarını azaltabilir.
- Su
Su, vücuttaki toksinleri atarak ve kan basıncını düşürerek adet ağrılarını önleyebilir. Günde en az 2 litre su içmeye çalışın.
-Stres
Stres, adet ağrılarını tetikleyebilir veya şiddetlendirebilir. Stresten uzak durmak için meditasyon, nefes egzersizleri, müzik dinlemek, kitap okumak gibi aktiviteler yapabilirsiniz.
- Alternatif tıp
Akupunktur, akupresör, aromaterapi, masaj gibi alternatif tıp yöntemleri, adet ağrılarını gidermeye yardımcı olabilir. Ancak bu yöntemleri uygulamadan önce uzman bir kişiye danışmalısınız.
- Balık
Protein değeri yüksek olan balık gibi besinler, adet ağrılarını önlemeye veya azaltmaya yardımcı olabilir. Balık, omega-3 yağ asitleri açısından zengindir ve iltihaplanmayı azaltır. Haftada en az iki kez balık tüketmeye çalışın.
ADET SANCISINI GEÇİREN RAHATLATICI EGZERSİZLER NELERDİR?
-Yerde öne doğru esneyerek ayakları tutma
-Hafif ağırlık kaldırma
-Sırt üstü pozisyonda köprü hareketi
-Bacağı göğse doğru çekerek esnetme
-Yoga ve pilates
-Hafif tempolu yürüyüş