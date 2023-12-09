Adet sancısına ne iyi gelir? Adet sancısını geçiren rahatlatıcı egzersizler nelerdir?

Kadınların korkulu rüyası olan adet sancısına çözüm önerileri gelmeye devam ediyor. Peki, adet sancısına ne iyi gelir? Adet sancısını geçiren rahatlatıcı egzersizler nelerdir? Detaylar haberimizde…

Hamza Özalkuş KAYNAK: Haber Merkezi
Adet sancısına ne iyi gelir? Adet sancısını geçiren rahatlatıcı egzersizler nelerdir?

Kadınların korkulu rüyası olan adet sancısı çözüm önerileri geliyor... Peki, adet sancısına ne iyi gelir? Adet sancısını geçiren rahatlatıcı egzersizler nelerdir?

İşte detaylar…

ADET SANCISINA NE İYİ GELİR?

- Doğal bitkisel çaylar:

Papatya, rezene, ıhlamur, zencefil ve tarçın gibi bitkiler, ağrıyı dindirmeye ve rahatlamaya yardımcı olur. Bu bitkilerden birkaçını karıştırarak veya tek başına demleyerek içebilirsiniz.

- Sıcak su torbası

Karın alt bölgesine sıcak su torbası yerleştirmek, kasları gevşeterek ağrıyı hafifletebilir. Sıcak su torbasını 15-20 dakika boyunca tutabilirsiniz.

- Ağrı kesici ilaçlar

İbuprofen ve parasetamol gibi ilaçlar, iltihaplanmayı azaltarak ve ağrı eşiğini yükselterek adet ağrılarını gidermeye yardımcı olabilir. Ancak bu ilaçları doktorunuza danışmadan kullanmamalısınız.

- Egzersiz

Egzersiz yapmak, kan dolaşımını artırarak ve endorfin salgılayarak adet ağrılarını azaltabilir. Hafif ve orta şiddette egzersizler, özellikle yoga, pilates ve yürüyüş, adet ağrıları için faydalıdır.

- Vitamin ve mineral alımı

Antiinflamatuar, omega-3, B1 ve B6, magnezyum gibi vitamin ve mineraller, adet ağrılarını önlemeye veya hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu vitamin ve mineralleri, fındık, ıspanak, avokado, portakal gibi besinlerden alabilirsiniz.

- Lifli gıdalar

Muz, yulaf, elma, armut gibi lif açısından zengin meyve ve tahıllar, bağırsak hareketlerini düzenleyerek ve şişkinliği azaltarak adet ağrılarını hafifletebilir.

- Probiyotikler

Kefir, yoğurt, turşu gibi probiyotik içeren gıdalar, bağırsak florasını iyileştirerek ve bağışıklık sistemini güçlendirerek adet ağrılarını azaltabilir.

- Su

Su, vücuttaki toksinleri atarak ve kan basıncını düşürerek adet ağrılarını önleyebilir. Günde en az 2 litre su içmeye çalışın.

-Stres

Stres, adet ağrılarını tetikleyebilir veya şiddetlendirebilir. Stresten uzak durmak için meditasyon, nefes egzersizleri, müzik dinlemek, kitap okumak gibi aktiviteler yapabilirsiniz.

- Alternatif tıp

Akupunktur, akupresör, aromaterapi, masaj gibi alternatif tıp yöntemleri, adet ağrılarını gidermeye yardımcı olabilir. Ancak bu yöntemleri uygulamadan önce uzman bir kişiye danışmalısınız.

- Balık

Protein değeri yüksek olan balık gibi besinler, adet ağrılarını önlemeye veya azaltmaya yardımcı olabilir. Balık, omega-3 yağ asitleri açısından zengindir ve iltihaplanmayı azaltır. Haftada en az iki kez balık tüketmeye çalışın.

ADET SANCISINI GEÇİREN RAHATLATICI EGZERSİZLER NELERDİR?

-Yerde öne doğru esneyerek ayakları tutma

-Hafif ağırlık kaldırma

-Sırt üstü pozisyonda köprü hareketi

-Bacağı göğse doğru çekerek esnetme

-Yoga ve pilates

-Hafif tempolu yürüyüş

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