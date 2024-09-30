Adeta D vitamini deposu! Kışın hasta olmak istemeyenler mutlaka yemeli!

Çoğu besin maddesinde olduğu gibi, D vitaminini doğal almak en iyisi. Uzmanlar, hayvansal gıda kaynaklarında bulunan ve seviyeleri daha etkili bir şekilde arttırdığı ve daha uzun süre koruduğu gösterilen D3 vitaminini (kolekalsiferol) öneriyor.

MANTAR

Mantarlar yüksek miktarda D vitamini sağlamasa da, insanlar gibi onlar da UV ışığına maruz kaldıklarında ergosterol olarak bilinen bir bileşiğin yardımıyla D vitamini üretebiliyorlar. Kışın hasta olamamak için mutlaka yenmeli.

SOMON

Beslenmenize protein eklemek istiyorsanız somon harika bir seçenek olmasının yanı sıra güneş ışığı vitamini açısından da zengin. USDA'ya göre, 1 porsiyon pişmiş somon balığı yaklaşık 570 IU D vitamini içeriyor.

TAHILLAR

Tüketime hazır zenginleştirilmiş tahıl, genellikle porsiyon başına 40 IU D vitamini sağlar. Güçlendirilmiş tahıl, besin açısından zengin, yüksek lifli bir yemek için sağlam bir temel.

YUMURTA

Balık, D vitamininin tek kaynağı değil. Bütün yumurtalar, harika besleyici bir gıda olmasının yanı sıra başka bir iyi kaynak.

Yumurtadaki proteinin büyük kısmı beyazında, yağ, vitamin ve mineraller ise çoğunlukla sarısında bulunuyor. Büyük bir yumurtanın sarısı 3 D vitamini veya günlük ihtiyacınızın %5'ini içerir. Yumurta sarısının D vitamini seviyesini birkaç faktör etkiler. Tavuğun güneşe maruz kalması, tavuk yeminin D vitamini içeriği ve sıvı yumurta sarısının UV ışığına maruz bırakılması yumurtadaki D vitaminini artıracak.

D VİTAMİNİNİN FAYDALARI

RUH HALİNİ DÜZENLER

Araştırmalar, D vitamininin ruh halini düzenlemede ve depresyon riskini azaltmada önemli bir rol oynayabileceğini gösterir.

KİLO KAYBINI DESTEKLER

Daha yüksek vücut ağırlığına sahip kişilerin düşük D vitamini düzeyine sahip olma şansı daha yüksek.

Daha eski bir çalışmada, günlük kalsiyum ve D vitamini takviyesi alan kişilerin, plasebo takviyesi alan kişilere göre daha fazla kilo verdiği görüldü. Araştırmacılar ekstra kalsiyum ve D vitamininin iştah bastırıcı bir etkiye sahip olabileceğini öne sürüyor.