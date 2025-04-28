Adeta hayat durdu... Avrupa’da kaos çıktı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Adeta hayat durdu... Avrupa’da kaos çıktı!

İspanya, Portekiz ve Fransa'nın büyük kesiminde elektrikler kesildi! Metrolar boşaltıldı, trafik ışıkları çalışmıyor. Ülkede adeta kaos hayatı yaşanıyor.

İspanya Fransa, Andorra ve Portekiz ve Fransa'nın büyük kesimlerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Ülkede adeta hayat durdu. Yaşanan kaos dünya gündemine oturdu.

Elde edilen raporlarda Avrupa elektrik şebekesinde sorunlar olduğu ifade edildi.

Trafikte ışıklar nedeniyle karışıklık yaşandığı belirtildi, metro seferleri durduruldu.

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ELEKTRİK ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

İspanyol elektrik şebekesi işletmecisi Red Electrica, açıklama yaptı.

Yaptığı açıklamada, "Kesintinin nedenleri analiz ediliyor ve tüm kaynaklar sorunu çözmeye yönelik seferber edilmiş durumda. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz."

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ÜLKEDE HAYAT DURDU

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Madrid metrosunun belli bir kısmı tahliye edildi, seferler durduruldu. Şehirdeki trafik lambaları çalışmadı, araçlar kaotik bir ortama neden oldu.

Madrid Açık Tenis Turnuvası’nda yapılan maçlara ara verildi. İngiliz tenisçi Jacob Fearnley, yerel bölgedeki elektrik kesintisinin skor tabelalarını ve kort üzerindeki kameraları etkiledi. Sporcular alandan ayrılmaya başladı. 1000 tenis turnuvası etkilendi.

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FRANSA DA ETKİLENDİ

İspanyol El Mundo'da yer alan habere göre, Fransa'nın bazı bölgeleri de etkilendi. İspanya genelinde telefon hatlarının kesildiği bildirildi.

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