Adı birçok kişiyle anılmıştı. Simge Sağın'dan aşk açıklaması

"Aşkın Olayım" şarkısı Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile özdeşleşen ünlü şarkıcı Simge Sağın, aşk hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Adı birçok kişiyle anılmıştı. Simge Sağın'dan aşk açıklaması

Editör: Ersoy ÖZDEM

Şarkıcı Simge Sağın, geçtiğimiz akşam Girne Rocks Hotel'de sahne aldı. Güzel sanatçı konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

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3 Temmuz'da çıkacak yeni şarkısı 'Çapkınca'yı eski sevgilisi Ozan Bayraşa'yla hazırladığı kendisine hatırlatılan Simge, "Bunu başarmak çok zor oldu. Yaklaşık 5 yıldır küstük ve birbirimizde hiç görüşmüyorduk. Birbirini seven insanların ayrıldıktan sonra arkadaş kalabilmeleri çok zor. Bu süreçte kendimi geliştirdim ve üst bir seviyeye taşıdım. Sonrasında çok iyi arkadaş olduk. İş başka aşk başka" dedi.

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"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Şu anda hayatında birinin olmadığını söyleyen Simge, "Biri olsa ve birlikte çalışmanızı istemese ne tepki verirsiniz?" sorusunu, "Öyle bir durumda "Bay bay" derim. Benim hayatıma karışamazlar. Belki mangal yürekli biri bu fikrimi değiştirebilir de ama ben bu noktaya kendi emeklerimle geldim." diyerek yanıtladı.

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SEFO'YLA DÜET GELİYOR

Sefo ile geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla alakalı konuşan Simge, "Bir işbirliğimiz var. Çok güzel bir düet çalışması yaptık. Haftaya kayıtları ve çekimleri yapılacak. Sefo'yu zaten çok seviyordum. İkimizin işbirliğinden çok heyecan duyuyorum." dedi.

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