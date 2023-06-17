Adı Çağatay Ulusoy ile anılmıştı! İlkin Tüfekçi ve Murat Dalkılıç aşk mı yaşıyor

Adı Çağatay Ulusoy ile aşk iddialarına karışan İlkin Tüfekçi'nin Alaçatı'daki aynı mekanda bulunan şarkıcı Murat Dalkılıç ile yakınlaştığı iddia edildi.

Adı Çağatay Ulusoy ile anılmıştı! İlkin Tüfekçi ve Murat Dalkılıç aşk mı yaşıyor

Oyuncu İlkin Tüfekçi'nin adı geçtiğimiz aylarda Çağatay Ulusoy ile aşk iddialarına karışmıştı. Güzel oyuncu hakkında yeni bir aşk iddiası daha gündeme geldi.

adi-cagatay-ulusoy-ile-anilan-ilkin-tufekci-unlu-sarkici-murat-dalkilic-ile-mi-ask-yasiyor-an3fw.jpg

Alaçatı'ya giden ünlü oyuncu Dicle Olcay'ın sahne aldığı mekanda eğlendi. Snob Magazin'in haberine göre; Tüfekçi'nin aynı mekanda bulunan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile yakınlaştığı iddia edildi.

adi-cagatay-ulusoy-ile-anilan-ilkin-tufekci-unlu-sarkici-murat-dalkilic-ile-mi-ask-yasiyor-6dzeq.jpg

Oyuncu, Olcay'ın sahnesini çektiği sırada Murat Dalkılıç'ın da görüntülerine yer verip, kalp emojisi koyması ise kafaları karıştırdı.

adi-cagatay-ulusoy-ile-anilan-ilkin-tufekci-unlu-sarkici-murat-dalkilic-ile-mi-ask-yasiyor-xuepa.jpg

Dalkılıç ise seyircileri değil, sadece Olcay'ı paylaştı. Dalkılıç, bir ara sahneye da çıkarak Olcay ile düet yaptı.


Öne Çıkanlar
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Son Haberler
Hindistan’da sıcak hava dalgası: 34 ölü Dünya
Hindistan’da sıcak hava dalgası: 34 ölü
İki uçak havalimanında böyle çarpıştı Dünya
İki uçak havalimanında böyle çarpıştı
Sudan’da hava saldırısı: 5’i çocuk 17 ölü Güncel
Sudan’da hava saldırısı: 5’i çocuk 17 ölü
Instagram notlara müzik eklenir mi? Instagram notlara şarkı nasıl eklenir? Keşfet
Instagram notlara müzik eklenir mi? Instagram notlara şarkı nasıl eklenir?
Fenerbahçe'ye Türk hoca geliyor. Ali Koç açıkladı Spor
Fenerbahçe'ye Türk hoca geliyor. Ali Koç açıkladı
Naci Görür depremin yaklaştığı şehri açıkladı Güncel
Naci Görür depremin yaklaştığı şehri açıkladı