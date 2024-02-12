Adı: Ciğer, Görevi: İltihap Bombacısı

Ciğer otunun bazı türleri zehirli. Bu yüzden dikkatli kullanmak önemlidir. Faydaları ise şöyle:

Ciğer otu, iltihaplı hastalıklara karşı etkili bir bitkidir.



Bitkinin yapraklarının ciğere benzemesinden dolayı verilmiştir. Bu isim, bitkinin ciğerle doğrudan bir ilişkisi olduğu anlamına gelmez. Ciğer otu ismi, bir benzetme sonucu ortaya çıkmıştır…

Bitkinin çiçekleri, sapları ve yaprakları, çeşitli sağlık sorunlarına iyi gelir.

Ciğer otu çiçeklerini kurutmak için en uygun zaman Nisan ayı. A ve C vitaminleri bakımından zengindir. Ayrıca bitkinin içinde müsilaj, tanen, reçine ve şeker de bulunur.