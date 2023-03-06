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Alp Navruz'un sevgilisi ortaya çıktı. Adı İlayda Alişan ile anılmıştı

Evlilik hazırlığı yaptığı Ayça Ayşin Turan'la ayrıldıktan sonra İlayda Alişan ile yakınlaştığı iddia edilen ünlü oyuncu Alp Navruz'un gerçek sevgilisi ortaya çıktı. 

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 09:11
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Adı İlayda Alişan ile anılmıştı. Alp Navruz'un sevgilisi ortaya çıktı 

Alp Navruz'un sevgilisi ortaya çıktı. Adı İlayda Alişan ile anılmıştı
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Ayça Ayşin Turan'la ayrıldıktan sonra İlayda Alişan ile yakınlaştığı iddia edilen Alp Navruz'un sevgilisi ortaya çıktı.

Snob Magazin'in haberine göre; Adı birçok kişiyle anılan Navruz'un, yeni aşkı ise Yürek Çıkmazı'nda birlikte rol aldığı genç oyuncu İrem Yüksel olduğu öğrenildi.

Daha öncede Ada Masalı dizisinde rol aldığı Ayça Ayşin Turan’la birlikte olan oyuncu, kalbini bir kez daha sette kaptırdı.

GİZLİ GİZLİ GÖRÜŞÜYORLAR

Çift, ilişkilerini gizli tutmak için ise dikkatli davranıyor. Yürek Çıkmazı'na gölge düşürmemek için gizli gizli görüşen çift, bakalım ilerleyen günlerde aşklarını ilan edecek mi?

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