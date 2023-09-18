Adı kalmak deyiminin anlamı nedir?

Adı kalmak deyiminin anlamı nedir? Adı kalmak deyimiyle ne anlatılmak istenir?

Adı kalmak deyiminin anlamı nedir?

Adı kalmak deyiminin anlamı: Bir kimse veya şey ortadan kalktıktan, öldükten sonra adı dillerde dolaşır olmak.

Adı kalmak, bir kişinin ardından sadece geriye adının konuşulduğunu anlatan bir deyimdir. Bir kimse veya şey ortadan kalktıktan, öldükten sonra adı dillerde dolaşır olmak anlamında kullanılır.

Örnek cümleler:

Birkaç yıl sonra İstanbul‟da doğal güzelliklerin sadece adı kalacak.

Ondan geriye sadece adı kaldı.

Kalan adının ardından herkes onu hayırla yad etmektedir.

Adam yurt dışına gitti bize de kala kala adı kaldı.

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