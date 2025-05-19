Adı Shakhtar ile anılıyor: Arda Turan'dan veda gibi açıklama

Teknik direktörlük kariyerinde ilk olarak çalıştığı Eyüpspor’da başarılı bir performans sergileyen Arda Turan, Fenerbahçe’ye 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklama yaptı. Adı Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla anılan Turan'ın açıklamaları kulübe veda ettiği şekline değerlendirildi.

Arda Turan’ın kulüp sosyal medya hesabından yayınladığı mesajındaki bazı bölümler şu şekilde:

"Bizim için hedeflerimiz tamamlandı, ligde kaldık.

Bu süreçte; bu seviyede nasıl yaşanır, nasıl kalınır; bizim için organizasyon nasıl ayakta tutulur, nasıl yönetilir; nasıl teknik direktörlük ve hatta nasıl futbolculuk yapılır gibi birçok şeyi öğrendik. Kulüp personelimize de bu seviyeye nasıl hareket edileceğini öğrendi. O yüzden bizim için muhteşem bir yolculuk ve tecrübeydi."

Bu eşsiz yolculuk için başta oyuncularım ve teknik ekibim olmak üzere, Başkanımız Murat Özkaya'ya, Asbaşkanımız Fatih Kulaksız'a ve tesislerde emek veren tüm personelimize sonsuz teşekkür ediyorum. Eyüpspor, en güzel hikayeleri hak eden, enerjik ve mutlu bir camia."

‘MUHTEŞEM GÜNLERDİ’

Gelecek adına çok güzel şeyler öğrendik. Eyüpspor'un bu seviyelerde nasıl davranması gerektiğini, nasıl yaşaması gerektiğini öğrendik. Bu yolculukta yanımızda olan, bizi destekleyen ve dualarını eksik etmeyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Muhteşem günlerdi."

Arda Turan teknik direktörlük kariyerine adım attığı Eyüpspor’un başında çıktığı 39 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti.