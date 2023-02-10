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Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun depremzede bir çocuğun soğuk havaya rağmen kafasındaki kapüşonu açması ve beresini çıkarması sosyal medyada olay oldu.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 18:45
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Adil Karaismailoğlu depremzedeler için açıklama yapılırken üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı

Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
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Deprem bölgesinden acı haberler gelmeye devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan da ziyaret gerçekleştirdiği yerlerden açıklamalarda bulunuyor.

Basın mensuplarına açıklama yaparken kürsünün önüne dizilen depremzede çocuklar ve onların yorgun ve üşüyen halleri sosyal medyada tartışmaya devam edilirken, bu defa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun depremzede bir çocuğa yaptığı hareket tepki çekti.

KAPÜŞON VE BERESİNİ ÇIKARDI

Erdoğan açıklama yaparken hava soğuk olduğu için kafasını örten ve kürsüye yaslanan çocuğa dikkat kesilen Karaismailoğlu kameraların görüntü alması için bir anda çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı.

Çocuğun soğuktan korunmak için örttüğü başının aniden açılması karşısındaki şaşkınlığı kameralara yansırken, sosyal medya kullanıcıları büyük bir acı yaşayan bu çocuklara yapılan tavrı eleştirdi.

İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlardan birkaçı:

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