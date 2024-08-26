Adil Öksüz'ü yurt dışına kaçıran isim yakalandı. Operasyonun detayları ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Adil Öksüz'ü yurt dışına kaçıran isim yakalandı. Operasyonun detayları ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 15 Temmuz darbe girişimini koordine eden sözde TSK Türkiye İmamı Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmasına yardım eden bir şüpheli yakalandı.

İstanbul Beylikdüzü'nde geçtiğimiz günlerde polis uygulama noktasında durdurulmak istenen bir araç kaçışa geçti. Polis ekipleri, aracın içindeki iki kişiyi yakaladı, ancak sürücü araçla ters yönde hareket ederek kaçtı. Yakalanan şüphelilerin FETÖ firarisi olduğu tespit edildi.

YURT DIŞINA FİRAR ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ

Polis, 100’e yakın kamera görüntüsünü inceledikten sonra aracın sürücüsü Adem B.'yi de yakaladı. Adem B.'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan "binbaşı" rütbesiyle FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli de tutuklandı. Şüphelilerin FETÖ’nün güncel yapılanmasında örgüt üyelerini Gaybubet evlerine yerleştirdikleri ve yurt dışına firar etmelerine yardım ettikleri belirlendi.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN KAÇIŞINA YARDIM

FETÖ'nün sözde Amasya İl İmamı olduğu öğrenilen Cihat Y.'nin, firari Adil Öksüz'ün Üsküdar'da bir hafta saklandığı evde Öksüz ile birlikte kaldığı ve "Rüştü" kod adlı başka bir FETÖ üyesiyle birlikte Öksüz'ü buradan alarak kaçmasına yardım ettiği ortaya çıktı.

8 YILDIR FİRARDAYDI

Cihat Y.'nin, FETÖ'nün "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde Hava Harp Okulu Yapılanması'nda Genel Müdür olarak görev yaptığı ve 8 yıldır firarda olduğu belirlendi. Aynı zamanda Bylock kullanıcısı olan Cihat Y., örgüt içinde "Bahadır-Oğuz-Cahit" kod isimlerini kullanıyordu. Firarda olduğu süre zarfında FETÖ’nün güncel yapılanmasında görev aldı.

FİRARLARI ORGANİZE EDEN İSİM

Kapatılan Bank Asya’da hesabı bulunan Cihat Y.'nin, geçmişte FETÖ ile iltisaklı kurumlarda "Öğretmen" olarak çalıştığı belirlendi. Cihat Y., FETÖ'ye bağlı kişilerin Gaybubet Evi temin edilmesi ve firarilerin yurt dışına kaçış faaliyetlerini organize etme görevlerini yürütüyordu. "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek" suçundan aranan Cihat Y.'nin geçmişte FETÖ/PDY kapsamında adli işlem gördüğü ifade edildi.

GAYBUBET EVLERİNİ TEMİN ETME İDDİASI

Ahmet H. ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli FETÖ üyesi askeri personellerden sorumlu "Doktor" olarak tanımlandı. Ahmet H.'nin de FETÖ’nün güncel yapılanmasında aktif bir rol üstlendiği ve Gaybubet evleri ile yurt dışı kaçışlarına yardımcı olduğu öne sürüldü. Ahmet H.'nin Bank Asya'da hesabı bulunuyor ve Bylock kullanıcısı olduğu belirtildi.

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