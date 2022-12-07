7 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Adilcevaz SYDV personel alacak

Adilcevaz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak 1 işçi istihdam edecek. Son başvuru tarihi 13 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 13:15
Takip Et

Adilcevaz SYDV personel alacak

Adilcevaz SYDV personel alacak
+
Aa
-

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Adilcevaz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak 1 işçi istihdam edecek. Son başvuru tarihi 13 Aralık 2022 olarak açıklandı.

GENEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

ÖZEL ŞARTLAR

4 yıllık fakültelerin Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim, Sosyal Hizmetler bölümlerinden mezun olmak

Yükseköğretim kurulu öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi ÖSYM tarafından açıklanan 2022 yılı kamu personeli seçme sınavından KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak

Bilgisayar ve MS Office programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak

En az B sınıfı ehliyete sahip olmak

Son 6 ay içinde vakıf sınırlarında ikamet ediyor olmak

Seyahat engeli bulunmamak

Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

Öğrenmeye ve sürekli gelişime açık olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sosyal yardımlar genel müdürlüğü personel başvuru formu

Özgeçmiş

KPSS sonuç belgesi fotokopisi

Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

Güncel tarihli ikametgah ilmühaberi

Kimlik fotokopisi

Adli sicil kaydı

En az B sınıfı sürücü belgesi

2 adet vesikalık fotoğraf ( Son 6 ay içerisinde çekilmiş)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
1
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
2
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
3
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
4
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
5
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
6
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
7
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Çatalzeytin SYDV personel alacak
﻿Çatalzeytin SYDV personel alacak
﻿Çatalzeytin SYDV personel alacak
﻿Haftada iki porsiyon yetiyor çok önemli bir hastalığı önlüyor
﻿Haftada iki porsiyon yetiyor çok önemli bir hastalığı önlüyor
﻿Haftada iki porsiyon yetiyor çok önemli bir hastalığı önlüyor
﻿Bursa’da feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Bursa’da feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti
﻿Bursa’da feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti
﻿AB, Çin'e karşı harekete geçti
﻿AB, Çin'e karşı harekete geçti
﻿AB, Çin'e karşı harekete geçti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.