Adilcevaz SYDV personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Adilcevaz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak 1 işçi istihdam edecek. Son başvuru tarihi 13 Aralık 2022 olarak açıklandı.

GENEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

ÖZEL ŞARTLAR

4 yıllık fakültelerin Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim, Sosyal Hizmetler bölümlerinden mezun olmak

Yükseköğretim kurulu öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi ÖSYM tarafından açıklanan 2022 yılı kamu personeli seçme sınavından KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak

Bilgisayar ve MS Office programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak

En az B sınıfı ehliyete sahip olmak

Son 6 ay içinde vakıf sınırlarında ikamet ediyor olmak

Seyahat engeli bulunmamak

Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

Öğrenmeye ve sürekli gelişime açık olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sosyal yardımlar genel müdürlüğü personel başvuru formu

Özgeçmiş

KPSS sonuç belgesi fotokopisi

Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

Güncel tarihli ikametgah ilmühaberi

Kimlik fotokopisi

Adli sicil kaydı

En az B sınıfı sürücü belgesi

2 adet vesikalık fotoğraf ( Son 6 ay içerisinde çekilmiş)