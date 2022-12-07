Adilcevaz SYDV personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Adilcevaz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak 1 işçi istihdam edecek. Son başvuru tarihi 13 Aralık 2022 olarak açıklandı.
GENEL ŞARTLAR
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
ÖZEL ŞARTLAR
4 yıllık fakültelerin Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim, Sosyal Hizmetler bölümlerinden mezun olmak
Yükseköğretim kurulu öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi ÖSYM tarafından açıklanan 2022 yılı kamu personeli seçme sınavından KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak
Bilgisayar ve MS Office programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak
En az B sınıfı ehliyete sahip olmak
Son 6 ay içinde vakıf sınırlarında ikamet ediyor olmak
Seyahat engeli bulunmamak
Sosyal iletişim becerisine sahip olmak
Öğrenmeye ve sürekli gelişime açık olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Sosyal yardımlar genel müdürlüğü personel başvuru formu
Özgeçmiş
KPSS sonuç belgesi fotokopisi
Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi
Güncel tarihli ikametgah ilmühaberi
Kimlik fotokopisi
Adli sicil kaydı
En az B sınıfı sürücü belgesi
2 adet vesikalık fotoğraf ( Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
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