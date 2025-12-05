Kahkahalarıyla kuşaklar boyunca milyonları gülümseten Adile Naşit'in hayatı bugün beyaz perdeye taşınıyor. Yeşilçam hayranlarının merakla beklediği "Adile Naşit" filmi, bu Cuma itibarıyla sinema salonlarında izleyicilerle bir araya gelecek.

Çağan Irmak, projenin yönetmen koltuğunda oturduğu Nermin Yıldırım’ın kaleme aldığı film Adile Naşit'in neşeli yanını hem de hayatının arka planında gizli kalmış duygusal kırılma anlarını beyaz perdeye taşıyacak.

MELTEM KAPTAN ADİLE NAŞİT’E HAYAT VERİYOR

Ünlü oyuncu Meltem Kaptan, filmde Adile Naşit'e hayat veriyor. Kaptan’ın projeye özel olarak seçildiği belirtiliyor.

Münir Özkul, Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Ayşen Gruda gibi ustaların hikâyedeki yeri günümüz oyuncularının performanslarıyla yeniden hayat bulacak.

HAFİZE ANA'DAN ÇOK DAHA FAZLASI

Adile Naşit denildiğinde akla gelen ilk karakter elbette "Hafize Ana" olsa da Naşit’in çocukluğundan aile bağlarına, mesleki yolculuğundan kariyerinin zorluklarına kadar pek çok detay izleyicilerin karşısına çıkacak.

BUGÜN VİZYONDA

Uzun bir süredir hazırlıkları süren yapım, bugün vizyona girerek sinemaseverlerle bir araya gelecek. Filmin sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olması bekleniyor.