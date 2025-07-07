Adım adım Fenerbahçe'ye: Dev maaş teklifi

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın forveti Jhon Duran'ı kadrosuna katarak transferde gaza basan Fenerbahçe, PSG'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'yu renklerine bağlamak için de çalışmaları yoğunlaştırdı.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre sarı lacivertliler, 29 yaşındaki futbolcuya yıllık 12 milyon euro maaş teklif etti.

Fransız kulübüyle de anlaşmanın bitme aşamasında olduğu belirtilirken transferde Asensio'nun kararı beklenmeye başlandı.

????ÖZEL HABER



???? Fenerbahçe, Marco Asensio’nun menajerine sözlü olarak 12 milyon Euro yıllık maaş teklif edildi.



???? PSG tarafıyla anlaşma hemen hemen tamam. Fransız kulübü, oyuncuyla anlaşıldığı takdirde bonserviste yardımcı olunacağını Fenerbahçe’ye iletti. pic.twitter.com/TV2MY1FbpU — Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) July 7, 2025