Adım adım Fenerbahçe'ye: Dev maaş teklifi

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Adım adım Fenerbahçe'ye: Dev maaş teklifi

PSG'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'yu transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin oyuncuya astronomik bir maaş sunduğu öğrenildi.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın forveti Jhon Duran'ı kadrosuna katarak transferde gaza basan Fenerbahçe, PSG'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'yu renklerine bağlamak için de çalışmaları yoğunlaştırdı.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre sarı lacivertliler, 29 yaşındaki futbolcuya yıllık 12 milyon euro maaş teklif etti.

Fransız kulübüyle de anlaşmanın bitme aşamasında olduğu belirtilirken transferde Asensio'nun kararı beklenmeye başlandı.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını PSG'de, ikinci yarısını ise kiralık olarak Premier Lig ekibi Aston Villa'da geçiren Asensio, iki kulüpte çıktığı 37 maçta 10 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.

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