Hollandalı golcü Weghorst'tan Messi açıklaması. ''Adımı öğrenmiş oldu''

Ziraat Türkiye Kupası beşinci turunda 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor'u konuk eden Siyah beyazlılar, 2-0 geriye düştüğü maçta pes etmedi ve sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Vodafone Park'taki mücadelede takımının son golüne imza atan Wout Weghorst, karşılaşma sonrası soruları yanıtladı. Yıldız isim Dünya Kupası'nda Lionel Messi ile arasında yaşananları anlattı.

''ADIMI ÖĞRENMİŞ OLDU''

A Spor'a konuşan Hollandalı yıldız şunları söyledi;

"Dürüst olmak gerekirse kupayı kimin kazandığını çok umursamadım. Maç içinde benim için herkes aynıdır. Messi ya da bugünkü rakibimiz Burak. Benim için isimlerin hepsi aynıdır. Ben yapmam gerekenler için hep savaşırım. Dünya Kupası'ndaki maçta da bunu yaptım.

Maç içinde Messi ile bazı şeyler yaşadık. O biraz bu anlara biraz şaşırdı. Maçtan sonra bu konu hakkında konuşacaktım ama şu an çok da fazla dile getirmek istemiyorum. Kendisine çok fazla saygı duyuyorum. Bir futbolcu olarak çok büyük bir saygıyı hak ediyor. Gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan bir tanesi. Maçtan sonra da bu saygıyı ve duyguyu göstermek istedim ama buna çok açık değildi. Şu anda en azından benim adımı öğrenmiş oldu."

NE OLMUŞTU?

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin, normal ve uzatmaları 2-2 sona eren maçta Hollanda'yı penaltılarla 4-3 yenerek yarı finale çıktı. Maç sonrası ise röportaj veren Lionel Messi'nin hakaretleri duyuldu. Arjantinli ekranlarda görülmeyen bir kişiye doğru, "Ne bakıyorsun aptal, ne bakıyorsun? Hadi yürü git!" dediği görüldü.

Messi'nin hedefindeki ismin sonradan oyuna girip iki gol atan ve maçı uzatmalara götüren Wout Weghorst olduğu anlaşıldı.

Yaşananların ardından konuşan Weghorst, Arjantinlinin kendisine saygısızca davrandığını ifade etti.

Hollandalı golcü olayla ilgili olarak, "Maç sonrası elini sıkmaya gittim. Kabul etmedi ve bana saygısızca davrandı. Ne dediğini bilmiyorum çünkü İspanyolca'yı çok iyi bilmiyorum. Hayal kırıklığına uğradım" dedi.

Lionel Messi ise karşılaşma sonrası yaşananlarla ilgili olarak, "Oyuna girdiğinden beri 19 (Wout Weghorst) bizi kıştırtmaya bize bir şey anlatmaya başladı. Bu futbolun bir parçası değil. Herkese her zaman saygı duyuyorum, onların da bana saygı duyması hoşuna gidiyor. Teknik direktörleri de bize karşı saygılı değildi" açıklamalarını yapmıştı.