Adınıza kredi çekip hesabınızı boşaltıyorlar. Telefon bankacılığı olanlar dikkat

Dolandırıcılar, mobil bankacılık uygulamalarını hedef alarak binlerce vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Son zamanlarda yaşanan bir dolandırıcılık yöntemi ise gözden kaçmadı. Dolandırıcılar, mağdurların bilgisi ve rızası bulunmadan mobil bankacılık uygulamalarına sızarak isimlerine yüz binlerce liralık krediler çekip, bu paraları tanımadıkları kişilerin hesaplarına yatırdı. Türkiye genelinde İzmir, Gaziantep, Trabzon ve İstanbul gibi şehirlerden birçok şahıs bu yöntemin kurbanı oldu.

Mağdur vatandaşlar bir gecede telefonlarının kilitlendiğini ve sabah uyandıklarında yüksek miktarda kredi borcuyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Birçok vatandaş, "Bir gecede hayatımız mahvoldu" diyerek yaşadıkları mağduriyeti ifade etti. Hukukçular ise yaşanan bu olayın bankaların sorumluluğunu gündeme getirdiğini ifade ederek, mağdurların tazminat davaları açabileceğini ve bankaların güvenlik zaafiyetlerinden dolayı sorumlu tutulabileceğini belirtti.

“ADIMA 308 BİN 700 TL KREDİ ÇEKİLMİŞ”

Telefonumu açmaya çalıştığını belirten mağdur, ama ekranın karanlık olduğunu gördüğünü söyledi. Diğer birmağdur ise, "Hayatım bir gecede mahvoldu. Sigorta şirketinden gelen mesajla üzerime kredi çekildiğini öğrendim. 308 bin 700 TL kredi çekilmiş ve 4 dakika içinde 38 bin TL, 95 bin TL ve 95 bin TL olarak farklı kişilere transfer edilmiş" ifadelerini kullandı.

Mağdur vatandaşlar bankaların yaşanan bu olaylara tepkisiz kalmalarından ve dolandırıcılık sırasında kendilerine ulaşılmamasından şikayet ediyor. Bir mağdur, "Dolandırıcı benim başka bir bankadaki hesabıma para gönderirken banka o zaman şüpheli işlem olarak hesabı durdurdu. Fakat ilk transfer sırasında kimse beni aramadı" ifadelerini kullandı.

"HİÇ KULLANMADIĞIM KREDİNİN TAKSİTLERİNİ ÖDÜYORUM"

Bazı mağdur vatandaşlar kullanmadıkları kredilerin taksitlerini ödemek zorunda kaldıklarını ifade ederek, “Borçlu durumdayım. Maaş hesabım olduğu için taksitleri ödüyorum şu an. Hiç kullanmadığım bir kredinin taksitlerini ödüyorum” dedi. Bir başka mağdur, bu kadar yüksek miktarda kredinin nasıl bu kadar hızlı çekilebildiğini sorgulayarak, "Normalde böyle bir kredi çekmek istesek banka onay vermez, nasıl oldu da saniyeler içinde bu kredi çekilebildi?" ifadelerini kullandı.