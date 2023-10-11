Adıyaman Muhtarlar Federasyonu'ndan ilginç İsrail protestosu

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu, büyük boy pankarta İsrail bayrağının üzerine Netanyahu'nun fotoğrafını bastırdı. Bastırdıkları bu pankarta sırayla tükürüp sonrasında pankartı yırttılar.
11 Ekim 2023 Çarşamba
Adıyaman Muhtarlar Federasyonu, büyük boy pankarta İsrail bayrağının üzerine Netanyahu'nun fotoğrafını bastırdı. Bastırdıkları bu pankarta sırayla tükürüp sonrasında pankartı yırttılar.
Adıyaman Muhtarlar Federasyonu, büyük boy pankarta İsrail bayrağının üzerine Netanyahu'nun fotoğrafını bastırdı. Bastırdıkları bu pankarta sırayla tükürüp sonrasında pankartı yırttılar.