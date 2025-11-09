Adıyaman Kent Meydanı Kalıcı Ticaret Alanı’nda düzenlenen “Adıyaman Mutfak Lezzetleri Festivali”nin açılış programı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Festivalin açılışına Adıyaman Valiliği öncülüğünde çok sayıda kurum, sivil toplum kuruluşu ve vatandaş katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şehri turizm ve gastronomi alanında hak ettiği yere taşımak için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.

Festivalde gastronomi dünyasının tanınmış isimleri Ramazan Bingöl, Esra Tokelli, Ayvaz Akbacak ve Hatice Nur Ege, Adıyamanlı şeflerle birlikte mutfağa girdi. Ünlü şefler, Adıyaman’a özgü yöresel lezzetleri hazırladı.

Festival alanında ayrıca Adıyamanlı kadınların evlerinde hazırladığı geleneksel yemekler, ziyaretçilere ve misafirlere ikram edildi.