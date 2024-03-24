Adıyaman’a motosiklet cami duvarına çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle Atatürk Caddesinde bulunan Yenipınar Camii'nin duvarına çarptı. Gerçekleşen kazada, motosikletin ön kısmında bulunan Muhammed Okan T, yaralanırken, bazı kişiler motosikleti olay yerinden alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk sağlık müdahalesi yapıla Muhammed Okan T., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.