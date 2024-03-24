Adıyaman’a motosiklet cami duvarına çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Adıyaman’a motosiklet cami duvarına çarptı: 1 yaralı
Adıyaman’da bir motosikletin cami duvarına çarpması sonucunda meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Adıyaman’da bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle Atatürk Caddesinde bulunan Yenipınar Camii'nin duvarına çarptı. Gerçekleşen kazada, motosikletin ön kısmında bulunan Muhammed Okan T, yaralanırken, bazı kişiler motosikleti olay yerinden alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk sağlık müdahalesi yapıla Muhammed Okan T., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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