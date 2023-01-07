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2 ayda 22 bin defa 112’yi arayan kişi bulundu

Adıyaman'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 2 ayda 22 bin 217 defa arayarak meşgul eden kadın hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 13:57
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Adıyaman'da 2 ayda 22 bin defa 112’yi arayan kişi bulundu

2 ayda 22 bin defa 112’yi arayan kişi bulundu
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Adıyaman’ın Sincik ilçesinde SIM kartı olmayan ve IMEI kaydı bulunmayan gümrük kaçağı cep telefonu ile 14 Ekim-14 Aralık 2022 arasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul eden kadın hakkında suç duyurusu yapıldı.

Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede, AA muhabirine, merkezlerini meşgul eden kadına adli para cezası uygulandığını, kullanılan hattan bir daha çağrı almadıklarını anlattı.

Müdürlük olarak kadın hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ifade eden Körede şöyle konuştu:

Kadın SIM kartı ve IMEI bulunmayan bir telefon üzerinden sürekli arıyordu, yalan yanlış bilgiler vererek kendini tanıtıyordu. Biz kadının yerini tespit edemedik bir türlü. Ekipler, baz istasyonundan alınan sinyaller doğrultusunda çevredeki köyleri belirlediler. Buradaki ekiplerimiz de kadın ve arka plandaki sesleri dikkate alarak belirlenen bir eşkal doğrultusunda dar alan çalışması yapıp kadını tespit etti. Kadın para cezası aldıktan sonra son görüşmesinde özür diledi. Kadınla alakalı haberler ulusal basında yer aldıktan sonra gereksiz çağrılarda azalma olduğunu gördük. Para cezasının hattı boş yere meşgul etmek için arayanlar üzerinde etkisi oldu.

ÇAĞRILARIN YÜZDE 66'SI ASILSIZ

2022 yılında 659 bin 88 çağrı aldıklarını ifade eden Körede, "Çağrıların yüzde 66'sına denk gelen 438 bin 33'ü maalesef asılsız. Bazen arayıp yemek siparişi verenler, sohbet etmek isteyenler oluyor. Burada çalan her telefon bizim için bir candır. Günlük ortalama 1500'den fazla çağrıya cevap vermekteyiz. 7 gün 24 saat 120 personel ile görev yapmaktayız. Ekiplerimiz hayat kurtarmak için canla başla çalışmaktadır. Lütfen gereksiz yere hattımızı meşgul etmeyelim." diye konuştu.

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