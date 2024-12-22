Adıyaman’da 3 bin 679 kişinin sorgusu yapıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adıyaman’da 3 bin 679 kişinin sorgusu yapıldı

Adıyaman polisi, il genelinde eş zamanlı denetim yaptı. 130 polisin katıldığı denetimde 3 bin 679 kişinin GBT’si kontrol edildi. Aranan 6 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce uygulama yapıldı. Kentte 6 farklı noktada 130 polis memurunun katılımıyla yapılan uygulamada 3 bin 679 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. 582 aracın da kontrolünün yapıldığı uygulamada 7 günlük kiralanan evler, 12 araç kiralama işletmeleri, 53 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Uygulamada hakkında yakalama kararı bulunan 6 şahıs yakalanırken 35 araca ise evrak eksikliğinden dolayı 196 bin 916 TL idari para TL para cezası uygulandı. Aynı zamanda 2 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Adıyaman’da 6 farklı nokta iş zamanlı asayiş uygulandı: 3 bin 679 kişinin sorgusu yapıldı

Adıyaman’da 6 farklı nokta iş zamanlı asayiş uygulandı: 3 bin 679 kişinin sorgusu yapıldı

Adıyaman’da 6 farklı nokta iş zamanlı asayiş uygulandı: 3 bin 679 kişinin sorgusu yapıldı

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